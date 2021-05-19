Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

Профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует ВР назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание парламентского комитета под руководством его главы Михаила Радуцкого транслировалось онлайн. После обсуждения кандидатуры Ляшко и его ответов на заданные вопросы, члены комитета приступили к голосованию. "За" кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич при этом воздержалась.

Михаил Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.

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