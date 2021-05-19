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Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения

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Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения
Профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует ВР назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание парламентского комитета под руководством его главы Михаила Радуцкого транслировалось онлайн. После обсуждения кандидатуры Ляшко и его ответов на заданные вопросы, члены комитета приступили к голосованию. "За" кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич при этом воздержалась.

Михаил Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.

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  • Ksenia VB
    Признаюсь, я ніколи не розрізняла ляшка і степанова.
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  • Старый зольдат
    Интересно, как оно быстро себе на пальтишко или плащик наколядует. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 3364
  • Tema9
    В нього навіть своєї маски не було на писку, коли він шлявся по ресторанах із ЗЄкомандою. Профильный комитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения - Цензор.НЕТ 6679
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