Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"

Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского"Газпрома".

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз", информирует Цензор.НЕТ.

Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

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