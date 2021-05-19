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Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"

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Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз"
Украина уже 2000 дней не покупает природный газ у российского"Газпрома".

Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укртрансгаз", информирует Цензор.НЕТ.

Причиной отказа Украины от покупки газа в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

При этом, после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул "Нафтогазу" внесенный авансовый платеж $127,6 млн.

Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    "моторола" при Пороху у Раді не з"явився. Зате при ЗЕлі у ВР з"явився громадянин РФ, сепаратист

    На самом деле, это не Рабинович жмёт руку и поздравляет сепаратиста, гражданина РФ Андрея Аксёнова с принятием присяги народного депутата Украины.
    Это Владимир Александрович Зеленский, гарант Конституции, у которого были и есть все конституционные полномочия подписать Указ о лишении Аксёнова гражданства Украины на основании наличия паспорта России,пожимает ему руку в Верховной Раде.

    Україна не імпортує газ із РФ уже 2000 днів, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1553

    «Жму руку, обнимаю!» - передаёт привет Владимир Александрович всем организаторам «референдума в ДНР».
    Ну что ж, начало положено - первый сепаратист вошёл в стены парламента.
    Дорога Пушилину и Пасечнику - открыта.
    Т.Березовець
    ___________________
    Зеленський так "бореться" з Медведчуком, що фракція кума Путіна в парламенті сьогодні поповнилась новим колаборантом-зрадником.
    Ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував референдуми на Донбасі, сьогодні склав присягу нардепа.
    Головний спротив влаштували депутати «ЄС», які заблокували трибуну. Тому зраднику з ОПЗЖ довелось складати присягу із гостьової ложі парламенту.
    Але показово, що ця ситуацію повністю влаштовувала і слуг, і Зеленського.
    Того самого Зеленського, який через рішення РНБО позбавляє громадянства і вводить санкції на власний розсуд.
    А коли дійсно потрібно було запобігти потраплянню зрадника і колаборанта - преЗЕдент зробив вигляд, що його це не стосується.
    Власне, це і все, що потрібно знати про "боротьбу" Зеленського з п'ятою колоною і Медведчуком.
    Л.Лалак
  • Підлога Маккартні
    А электричество для бабушки Бени? Украина не импортирует газ из РФ уже 2000 дней, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6874
  • Богдан Влад
    Брехня!!!
    Не импортируем на бумаге, а в реальности покупаем всё время, через словацкую фирму-прокладку
    Враки как всегда
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