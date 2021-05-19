Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах
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В Черновцах уволили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Сделали это по результатам служебного расследования.
Об этом рассказал директор колледжа Василий Бобик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.
В основном студенты жаловались на то, что преподаватель говорил с ними на темы сексуального характера. Одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине".
По словам Бобика, ранее студенты не жаловались на поведение преподавателя, так как воспринимали его высказывания несерьезно.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривен. Ранее его адвокат Любовь Литвинчук сказала, что он не считает себя виновным.