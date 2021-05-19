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Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах

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Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах
В Черновцах уволили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Сделали это по результатам служебного расследования.

Об этом рассказал директор колледжа Василий Бобик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.

В основном студенты жаловались на то, что преподаватель говорил с ними на темы сексуального характера. Одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине".

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По словам Бобика, ранее студенты не жаловались на поведение преподавателя, так как воспринимали его высказывания несерьезно.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривен. Ранее его адвокат Любовь Литвинчук сказала, что он не считает себя виновным.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Тут другой прикол. Шо значит "уволили по подозрению"? Если факт растления имел место быть - это статья, а не увольнение, а если не имел, то с какого перепугу уволили?
  • Підлога Маккартні
    скажет еще что пытался пристроиться. кстати анекдот в тему:

    Суд идёт…
    Судят врача…Хирурга..
    Судят за изнасилование уборщицы…
    Судья: Подсудимый, расскажите, как всё произошло….
    Хирург понуро: День сразу, с утра не задался: на работу опоздал, поэтому график операций сбился…такая суета… торопился.
    А под конец дня на операционном столе пациент умер…
    Я совершенно разбитый к вечеру, кое-как переоделся в кабинете, уходить собрался..Открываю дверь в коридор: смотрю, наша уборщица, согнутая, задом ко мне повернулась и идёт на меня жопой….пол руками домывает...

    Тут у меня чёт перемкнуло…я, как она стояла раком, - халат ей задрал и вдул ей…..
    Судья: Та-а-ак…..
    Поворачивается в уборщице: Ну, а вы что? Почему не закричали? Почему, наконец, не убежали?Уборщица: Убежала? По помытому????? Преподавателя, которого подозревают в педофилии, уволили из колледжа в Черновцах - Цензор.НЕТ 2845
  • Підлога Маккартні
    Если сравнивать "рассписаться на спине" и гос измену мертвердчука то 2 миллиона заставы это не сравнимо больше чем 300 лямов мертвечины Преподавателя колледжа в Черновцах подозревают в педофилии - Цензор.НЕТ 3216
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