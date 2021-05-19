В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В горсовете заявили, что сердце мальчика сегодня перестало биться.
"Выражаем соболезнования родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить", - указано в сообщении Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
Напоминаем, 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение в голову во время тренировки по пулевой стрельбе. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В полиции сообщили об открытии производства по трем статьям "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" и "небрежное хранение огнестрельного оружия". Тренера задержали.