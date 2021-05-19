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В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад

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В Черкассах умер девятиклассник, раненный в школьном тире месяц назад
В Черкассах умер девятиклассник, который месяц назад получил ранение в школьном тире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В горсовете заявили, что сердце мальчика сегодня перестало биться.

"Выражаем соболезнования родным Артема. Ваше горе, даже разделенное на всю городскую общину, не станет меньше, но всем вместе его будет хоть немного легче пережить", - указано в сообщении Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

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Напоминаем, 19 апреля в Черкассах в тире, расположенном в помещении одной из школ города, 14-летний ученик получил ранение в голову во время тренировки по пулевой стрельбе. Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В полиции сообщили об открытии производства по трем статьям "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" и "небрежное хранение огнестрельного оружия". Тренера задержали.

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Топ комментарии

  • Fizko Kyiv
    Т.е. за месяц не смогли выяснить, было ли это "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием" или "небрежное хранение огнестрельного оружия"???

    Какой потужный сабакян и его подчиненные!
  • Alexander Cherepchenko
    Черт!!!(((((
    Как жаль!!!((((((
    И парня жаль и родителей!!!(((((((
    И дурака-малолетку жаль, которому взрослый дядька дал в руки оружие, но не достучался о том, как оно опасно!!! теперь человеку рости и жить с трупом невинного за спиной((((
    Черт!!! Даже тренера-дебила, и то жаль!( Должен же был понять что натворил!!!(((
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..с такой длинной палкой, как ТОЗ, без самоуверенного дебила-приколиста, который всё знает и всё умеет, скорее всего не обошлось..
    как-то по-дурному всё вышло и - минус один.. родителей жалко по-любому.. и возможных, потенциальных стрелочников с нашим-то пещерным правосудием..(((
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