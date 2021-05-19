5 членов набсовета "Нафтогаза" переизбраны на срок до одного года на сегодняшнем заседании Кабмина, - Шмыгаль

Сегодня, 19 мая, во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года.

Об этом в своем Телеграмме сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года", - отметил премьер.

"Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета "Нафтогаза Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия", - добавил ок.

Как сообщалось со ссылкой на сегодняшнее заявление Клэр Споттисвуд, 5 членов набсовета "Нафтогаза" готовы подписать контракты еще на один год.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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