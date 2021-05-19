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Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

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Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко
Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждается его кандидатура, Ляшко заявил: "Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев".

После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

На вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

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Топ комментарии

  • vigo
    Еще один "обещальщик"...
    А почему нет?
    Предыдущего "обещальщика же просто уволили, точнее, "приняли отставку".
    И даже пальтишко за 600 тысяч разрешили оставить.
  • Nickol Nickols
    Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцевДаю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1338а за три лета 15 млн украинцев Даю обіцянку за літо вакцинувати 5 млн українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3181
  • Иванов Юрий 9255343a
    50 тысяч в день без выходных!....справится лупоглазый?
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