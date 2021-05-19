Шестерых сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине, - Офис Генпрокурора

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области по факту подстрекательства к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений - по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе, с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества.

В официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако, следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

На территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Кроме того ГБР продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога, а также присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Напомним, в июле 2020 года в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

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