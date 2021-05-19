С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях.
В частности, БПЛА Миссии уже систематически сталкиваются с помехами, в результате глушения сигнала при проведении заранее анонсированных запланированных полетов. Недавно Миссия зафиксировала более 10 таких случаев.
Также оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения. В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.