Латвия передала гуманитарную помощь жителям Донбасса, пострадавшим от агрессии России
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это так важно сегодня, что моя страна, Латвия, помогает Украине в это тяжелое время... Латвия всегда помогала Украине... И мы продолжим оставаться для вас хорошими друзьями, хорошими советниками, когда вам понадобится наша помощь. Вы всегда можете положиться и рассчитывать на нас", - сказала глава Сейма Латвии Инара Мурниеце во время передачи гуманитарной помощи в среду в Краматорске.
Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина постоянно чувствует поддержку Латвии в борьбе за территориальную целостность, независимость и возвращение украинских территорий.
"Это помощь на уровне ПАСЕ, это совместная работа в рамках "Балтик+", это помощь нашим военнослужащим, которые получили ранения и проходят реабилитацию в Латвии, и многое другое, о чем можно говорить часами", - отметил Разумков.
Отмечается, что сертификаты получили Центральная городская больница г. Торецк, Авдеевская городская военно-гражданская администрация и христианская миссия милосердия "Ковчег".
Напомним, ранее сообщалось, что Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине.