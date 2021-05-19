Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии
Такое решение правительство приняло на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В настоящее время в структуре Нацакадемии НГУ действует территориально обособленное структурное подразделение - Киевский факультет Нацакадемии НГУ, который осуществляет подготовку по госзаказу квалифицированных специалистов тактического уровня военного образования ступени высшего образования "бакалавр" по специальностям "Право" и "Государственная безопасность" для нужд НГУ.
В частности, в МВД сообщили, что подпунктом 201 пункта 2 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона "О высшем образовании" предусмотрено, что территориально обособленные структурные подразделения высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, функционирующих в день вступления в силу настоящего Закона, должны быть реорганизованы или приостановлены до 1 июля 2021 решением высших учебных заведений или их учредителей.
В связи с тем, как объясняют в МВД, что в сегодняшних условиях существует насущная необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров для комплектования должностей офицерского состава НГУ, проектом документа и было предложено создать на базе Киевского факультета Нацакадемии НГУ Киевский институт НГУ как отдельный высшее военное учебное заведение.