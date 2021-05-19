Новости

Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News

1814997
Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News
Хакеры группировки DarkSide, заблокировавшие работу американского трубопровода Colonial Pipeline, получили выкуп в размере $90 млн. Средства были выплачены в биткоинах.

Об этом сообщает американский телеканал NBC, информирует Ценор.НЕТ.

Большинство средств из общей суммы выкупа - 90 млн долл., Были направлены на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.

Выяснить это удалось благодаря тому, что лондонская аналитическая компания Elliptic идентифицировала биткоин-кошелек, который хакеры DarkSide использовали для сбора выкупов от своих жертв.

Исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени его кошельки с криптовалютой опустели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Россия атаковала США. Что произошло и чего ожидать Украине? ВIДЕО

По данным Elliptic, DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере $90 млн выкупа биткоинами, поступившими из 47 различных кошельков для криптовалют.

Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Наразі кацапи - хакери , отримавши таку сумму, будуть ще більш наполегливо кошмарити весь цивілізований світ !
  • Andrew86
    Ой ли... Уж сколько раз твердили миру, что все в Америке лучшее - и защита от хакеров; и программное обеспечение и вааще... А обычный нефтепровод не смогли защитить и облажались на весь мир.
  • DEDALiu
    Ты имеешь ввиду,что твои хозяева облажались с "Турецким Потоком",с Трубопроводом "Сила Сибири",с "Северный Поток-2" и другие? Или может быть ты имеешь ввиду вложение Китая в почти 30 миллиардный проект в Катаре,а не в рфии? Зачем им в рфию вкладывать? Вкладывать в жертву,чтобы она реанимировалась? В жертву,которая сама в пасть Китаю придет?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости