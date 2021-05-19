Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News
Об этом сообщает американский телеканал NBC, информирует Ценор.НЕТ.
Большинство средств из общей суммы выкупа - 90 млн долл., Были направлены на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.
Выяснить это удалось благодаря тому, что лондонская аналитическая компания Elliptic идентифицировала биткоин-кошелек, который хакеры DarkSide использовали для сбора выкупов от своих жертв.
Исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени его кошельки с криптовалютой опустели.
По данным Elliptic, DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере $90 млн выкупа биткоинами, поступившими из 47 различных кошельков для криптовалют.
Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.