Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News

Хакеры группировки DarkSide, заблокировавшие работу американского трубопровода Colonial Pipeline, получили выкуп в размере $90 млн. Средства были выплачены в биткоинах.

Об этом сообщает американский телеканал NBC, информирует Ценор.НЕТ.

Большинство средств из общей суммы выкупа - 90 млн долл., Были направлены на криптобиржи, где их можно конвертировать в деньги.

Выяснить это удалось благодаря тому, что лондонская аналитическая компания Elliptic идентифицировала биткоин-кошелек, который хакеры DarkSide использовали для сбора выкупов от своих жертв.

Исследователи безопасности из компании Intel 471 заявили, что группировка DarkSide закрылась после потери доступа к собственным серверам, к тому времени его кошельки с криптовалютой опустели.

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По данным Elliptic, DarkSide и ее аффилированные фирмы получили по меньшей мере $90 млн выкупа биткоинами, поступившими из 47 различных кошельков для криптовалют.

Ранее несколько влиятельных американских СМИ сообщили о вероятной причастности хакерской группировки DarkSide к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, которая в воскресенье заявила об остановке своей трубопроводной системы через кибер-угрозу. ФБР подтвердило, что ответственность за атаку несут именно эти хакеры.