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Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев

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Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убеждён, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнём", - написал нарлеп в своем Телеграм-канале.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова заміна,ще одна зелена лялька з кремлівського балагана !!!)))
  • Phoenix. UA
    "Квартет" Крилова..😁
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Від зміни облич ,суть не змінюється !!!)))
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