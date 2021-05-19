Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Любченко первым вице-премьером - министром экономики, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убеждён, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнём", - написал нарлеп в своем Телеграм-канале.

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