О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая одной из тем для обсуждения станет обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Однако о сроках возможного обмена пока речь не идет, поскольку продолжается работа над списками пленных.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, процедура открытия списков пленных и работа с ними еще не пройдена.

На вопрос, сколько времени надо на согласование списков удерживаемых лиц, участница гуманитарной подгруппы в ТКГ ответила: "Об этом сейчас рано говорить, это может быть период и очень короткий, и очень долгий. Каждый раз это при каждом обмене происходило по-разному".

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