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Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения

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Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения
Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из самых старых площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки (…) Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.

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Теперь Фонд госимущества может передать памятник в управление Минкультуры и начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

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Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    ой на долго ли? Слишком прибыльная земля под ним...

    Думаю что от него останется только мемориальная табличка на стене очередного торгово развлекательного центра который будет на его месте Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения - Цензор.НЕТ 7988
  • Вальд Ще
    Гостинний Двір переодично ремонтується з середини 80-х. А при незалежності кожний мер на ньому піариться. А взагалі, це територія заповідника "Древній Київ".
  • olele
    те, що ми знаємо як Гостиний двір Подолу - новобуд-репліка 1983-86 років
    але земля заповідника нарешті має бути захищена (наїзд високопідсаджених жлобів тут не перший і, боюся, не останній)
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