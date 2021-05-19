Гостиный двор в Киеве стал памятником культурного наследия национального значения

Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из самых старых площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки (…) Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.

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Теперь Фонд госимущества может передать памятник в управление Минкультуры и начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.