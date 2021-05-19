Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ

После стрельбы на станции техобслуживания на Молдаванке в Одессе в городе ввели план "Перехват". Стрелявшего удалось задержать.

Об этом сообщает со ссылкой на источники ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Конфликт между водителями перерос в стрельбу. Подозреваемый скрылся с места, и полицеские ввели в городе план "Перехват". Разыскивали автомобиль KIA SOUL 2016 года выпуска. Вскоре стрелявшего удалось задержать.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

"24 канал" уточняет, что конфликт произошел на СТО, расположенном в районе Молдаванка. Ранения в область туловища получили двое мужчин, их состояние некритично, жизни ничто не угрожает.

Читайте также: В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот. ФОТО