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Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ

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Стрельба на СТО в Одессе: между водителями возник конфликт, ранены 2 человека, - СМИ
После стрельбы на станции техобслуживания на Молдаванке в Одессе в городе ввели план "Перехват". Стрелявшего удалось задержать.

Об этом сообщает со ссылкой на источники ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Конфликт между водителями перерос в стрельбу. Подозреваемый скрылся с места, и полицеские ввели в городе план "Перехват". Разыскивали автомобиль KIA SOUL 2016 года выпуска. Вскоре стрелявшего удалось задержать.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

"24 канал" уточняет, что конфликт произошел на СТО, расположенном в районе Молдаванка. Ранения в область туловища получили двое мужчин, их состояние некритично, жизни ничто не угрожает.

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Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    пора синяки от травматов называть правильно - синяки... шишки... гули !

    а не ранения
  • Andriy Kalnyshevsky
    Та роздайте вже мудрому наріду калаші...
  • Igor Lemke dd5e2437
    Називається дай дурням зброю .... Добре що хоча б з калашами не шастають по місту
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