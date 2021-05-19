Ассоциация городов Украины: Табачный акциз может подорвать отношения Киева и регионов

Планы Кабмина забрать у местных бюджетов 5% табачного акциза с розничной торговле подорвут отношения между центральной властью и местным самоуправлением.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин собирается заложить бомбу под отношения центра и регионов! У местных бюджетов хотят забрать 5️% табачного акциза с розничной торговли! 12 мая правительство приняло проект изменений в Налоговый кодекс, которым собираются передать сбор этого налога с розничной торговле к оптовикам / производителям табачных изделий", - сообщил Слобожан.

Как считают в Ассоциации городов Украины, соответствующие поправки в Налоговый кодекс пролоббированы одним из табачных монополистов, а принятие этих поправок приведет к потере местными бюджетами 2,9 млрд грн.

"По нашей информации, изменения пролоббировал один из табачных монополистов. Идею передать уплату розничного акциза или оптовикам, или производителям продвигают уже несколько лет. Обоснование - розничная торговля теряет определенный объем акциза, ведь часть мелких продавцов не выдают фискальных чеков. Смешно! Разве можно недостатки работы налоговых и правоохранительных органов решать таким образом? Это как лечить мигрень отсечением головы! В результате и государство может не получить деньги, и местные бюджеты потеряют ощутимые для себя поступления. В прошлом году от акциза на розничную торговлю табачными изделиями местные бюджеты получили 2,4 млрд грн. В этом планируется 2,9 млрд грн. Для госбюджета - это копейки, а на местах - большие средства", - подчеркнул эксперт.

Представитель Ассоциации городов Украины призвал Офис Президента, в частности Кирилла Тимошенко, немедленно вмешаться в ситуацию, которая может привести к масштабному конфликту центральной власти и регионов.

"Знает ли об этом заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, которой занимается региональной политикой? Уважаемые руководители Офиса Президента! Региональные СМИ уже наполнены возмущением местных руководителей! И градус противостояния и критика будет только расти. Мэров можно понять. Местные бюджеты еще не скоро оправятся от локдаунов, закрытия малого и среднего бизнеса! А центральная власть снова пытается забрать у них деньги! Но эти действия центра - пример давления на всех глав общин Украины. Уважаемые коллеги на улице Банковой, не делайте глупостей, не разрушайте региональную политику! Это будет большая политическая ошибка, последствия которой вы будете чувствовать очень долго ", - заявил Александр Слобожан.

Как сообщала "Экономическая правда", правки об изменениях во взыскании табачного акциза были внесены в так называемый "антиахметовский законопроект". Этим документом увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - больше всего изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова. Как сообщают источники ЭП, законопроект пока не зашел на регистрацию в Верховную Раду - камнем преткновения стали именно правки относительно 5% акциза с сигарет.