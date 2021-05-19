ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье, - ОПОРА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети ОПОРА.
Перед этим ОПОРА сообщила, что ЦИК признал недействительным голосования на 6 участках округа. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей, голосовавших на этих участках.
После этого у Вирастюка осталось 14811 голосов. Его конкуренты набрали: Александр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинский - 13463 голоса.
Победителем выборов остается Василий Вирастюк.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.