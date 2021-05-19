Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков

Пенсионный фонд и управления соцзащиты принуждают пенсионеров и людей с инвалидностью оформлять банковские карты для соцвыплат. "Укрпочта" создала горячую линию, куда можно пожаловаться на принуждение. После сбора информации будет подан иск.

Об этом сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты - это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно премьер дал поручение "Укрпочте", Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановление №277.

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"Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и управления соцзащиты (хотя слово "соцзащита" тут явный троллинг пенсионеров) по схеме "хочешь субсидию/пенсию - шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах". Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной войной даже не с "Укрпоштой", а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало, поэтому, чтобы защитить пожилых людей (меня в школе так учили) и тысячи рабочих мест в "Укрпоште" - наш ответ такой:

1) С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов.

2) Мы создаем горячую линию (044) 354-52-73 или [email protected] для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов, и после сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины. Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий могут обратиться по этому телефону или email", - пишет Смелянский.

Он также напомнил, что Конституция предусматривает право граждан на социальную защиту в старости, а принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу.

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Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

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