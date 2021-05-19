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Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков

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Перевод пенсий на карточки: в отделениях "Укрпочты" отключают терминалы сторонних банков
Пенсионный фонд и управления соцзащиты принуждают пенсионеров и людей с инвалидностью оформлять банковские карты для соцвыплат. "Укрпочта" создала горячую линию, куда можно пожаловаться на принуждение. После сбора информации будет подан иск.

Об этом сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты - это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно премьер дал поручение "Укрпочте", Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановление №277.

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"Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и управления соцзащиты (хотя слово "соцзащита" тут явный троллинг пенсионеров) по схеме "хочешь субсидию/пенсию - шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это "эксцессы на местах". Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной войной даже не с "Укрпоштой", а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало, поэтому, чтобы защитить пожилых людей (меня в школе так учили) и тысячи рабочих мест в "Укрпоште" - наш ответ такой:

1) С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов.

2) Мы создаем горячую линию (044) 354-52-73 или [email protected] для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов, и после сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины. Все, кого принуждают перейти на банк для получения пенсий и субсидий могут обратиться по этому телефону или email", - пишет Смелянский.

Он также напомнил, что Конституция предусматривает право граждан на социальную защиту в старости, а принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу.

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Перевод пенсий на карточки: в отделениях Укрпочты отключают терминалы сторонних банков 01

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

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Топ комментарии

  • Игорь Наумчук
    Ти що -виборець Зеленського?!
  • Александр Лесняк
    Внимательно почитайте закон. Это во-первых, а во-вторых, люди рады, что у них есть хоть какой-то магазин, даже если он нарушает законы, которые выполнить не возможно.

    Нет, я понимаю, что наши 450 (сейчас чуть меньше) дебилов могут принять все что угодно, от отмены закона Ома, до внесения поправок в закон Всемирного тяготения.

    Вот только независимо от их маразма ничего в реальной жизни не изменится.
  • Злий Грицько
    А ты понимаешь, что людям которым за 70 это не позубам. Ну прожили они жизнь без диджитализации. То что для тебя как два пальца об асфальт для них это неподсилу. Они даже не понимают каким боком карту в терминал сунуть, я уже не говорю как оплатить.
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