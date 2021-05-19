"На черное - говорить белое": фирма "Журавлина" специально затягивает рассмотрение апелляции в споре со Scania

18 мая 2021 г. должен был начаться очередной раунд судебного противостояния между украинским представительством шведского автогиганта Scania и фирмой "Журавлина". Однако новый состав судей Северного апелляционного хозяйственного суда (изменение состоялась в результате длительного пребывания на больничном предыдущего председательствующего по делу) не смог начать слушания дела, потому что адвокаты, представляющие интересы "Журавлини" ... просто не появились в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Скания Украина".

"Судья Коробенко Г.П. сообщил представителям "Скания Украина", что в адрес суда поступило ходатайство от представителя "Журавлини" о переносе даты рассмотрения дела из-за двух обстоятельств - 1) медицинского (у адвоката случился гипертонический криз) и 2) временного (адвокат поздно узнал о проведении заседания и не мог прибыть вовремя). И в принципе, ни одно из этих оснований не могло бы помешать слушанию дела, если бы не одно но. Дело в том, что в "Журавлини" есть несколько адвокатов, и в случае болезни одного из них, другой мог бы подстраховать. Однако, здоровье - это тонкая материя, и особенно здесь обсуждать нечего. Однако упоминание о "поздно узнали" - это уже явный признак процессуальной диверсии.

В частности, еще 7 мая в Реестре судебных решений по запросу "дело №918\914 \19" можно было с легкостью найти определение суда от 05.05.2021, в котором черным по белому написано: "Рассмотрение апелляционной жалобы Общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Скания Украина" на решение Хозяйственного суда Киевской области от 21.09.2020 по делу № 918/914/19 назначить на 18.05.2021 на 10 час 00 мин. в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда по адресу: 04116, г.. Киев, ул. Шолуденко, 1, литера А, зал №8 ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что накануне в СМИ сам владелец "Журавлини" Олег Политыло откровенно комментировал это же дело, намекая на то, что ему известно о новом составе суда: "Замена судей не влияет на железобетонность представленных нами доказательств. Мы уже доказывали в судах, что договор Scania Украина с нами разорвала вопреки его условиям. У нас есть все соответствующие доказательства, экспертизы. И если в Scania почему-то опасаются замены, которая состоялась, и планируют снова подключать нардепов и послов, чтобы давить уже на этот состав судей, то "Журавлина" просто надеется на справедливую победу за счет доказательств и представленных экспертных заключений в суде", - рассказал Олег Политыло.

"Мы не знаем, кто и как ввел Олега Политыло в заблуждение, потому что в действительности последний в суде ни разу не был, но как посетители и сторонние наблюдатели по делу отметим, что никаких экспертных выводов "Журавлина" не предоставляла. Да и трудно назвать железобетонными доказательства , основанные на распечатках сотен страниц таблиц в Excel, составленных собственно самим истцом и не подтвержденных ни одним бухгалтерским документом. Но определять допустимость и достаточность доказательств - дело суда.

Мы же только акцентируем внимание на том, что владелец "Журавлини" высказал предположение, что затягивание (!?) апелляционного судебного процесса может играть на руку исключительно Scania Украина из-за ... "потребности адвокатов шведской стороны выиграть время для подготовки ", - заявили в пресс-службе "Скания Украина"

Во-первых, именно Scania неоднократно пыталась донести во всех возможных формах коммуникации, что является сторонником не только справедливого, но и своевременного правосудия, а потому категорически не понимает, почему апелляционное рассмотрение длится так долго. Во-вторых, о каком затягивании со стороны адвокатов шведской стороны можно говорить, если они в суд 18 мая явились, а вот адвокаты "Журавлини" - нет. "На наш взгляд, очевидно, кто именно не готов и кто ищет "внесудебные" аспекты влияния на дело. Но всегда легче кричать "хватай грабителя", когда сам на руку нечист", - отмечают представители шведского инвестора.

И еще один аспект. Адвокаты "Скания Украина" согласились на перенос дела исключительно из-за того факта, что суд не получил подтверждения от "Укрпочты" о доставке "Журавлине" постановления о назначении дела. И учитывая, что это стало бы аргументом все равно начать слушание дела, дважды повторять свою позицию просто не имело смысла.

"26 мая однако "Журавлине" уже не удастся имитировать "процессуальную глухоту и слепоту", потому что суд пришел к выводу направить истцу информацию о времени судебного заседания всеми возможными способами - в том числе телефонограммой и телеграммой. Хотя это и не поможет последним найти хотя бы одно железобетонное доказательство своей правоты, сколько о другом в СМИ не рассказывал бы О.Политыло", - говорится в заявлении компании.