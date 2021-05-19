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Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу

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Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности посла Украины в Турции.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.

Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. С августа 2016 года - посол Украины в Турции.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    а ему как и нам нихрена не обьяснили? за что? или почему? а может простотак захотелось. а какая разница?
  • Сергей 8a760299
    До президенства он наверняка даже не знал, кто такой совковый кабинетный генерал Таран и то, что на него открывалось подозрение за государственную измену в совместной контактной группе с россиянами. Но он сразу же назначил его министром обороны. Генерал Хомчак тоже известен только тем, что завёл украинских военных в окружение под Иловайском, а сам чудесным образом невидимо вышел из него пройдя через россиян. Возможно за это его назначили? Можно проанализировать, кого, мягко говоря, странная власть назначает и увольняет.
  • БОРЯ ВАВКИН
    а себя, закомпанию, слабо уволить?
    Га? Що скажеш нам, "порошенковський вирок" (вже два роки як вирок ) Зеленский уволил посла Украины в Турции Сибигу - Цензор.НЕТ 5930
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