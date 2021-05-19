Соратник Саакашвили Кривонос назначен главой Госинспекции архитектуры и градостроительства, - Гончаренко

Кабинет министров назначил Семена Кривоноса главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Семен Кривонос - соратник главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Кривонос был руководителем общественной организации "Офис простых решений и результатов", основанной 3 июня прошлого года на базе Национального совета реформ.

По информации "Интерфакс-Украина", в 2019–2020 годах он занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский", в 2015–2016 годах работал первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС Украины.

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