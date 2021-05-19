Силовики будут активней бороться с дезертирством военнослужащих, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генпрокурора обсудили вопросы розыска военнослужащих, которые уклоняются от службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как говорится в сообщении, под председательством заместителя генпрокурора Максима Якубовского в режиме видеоконференции состоялось совместное совещание руководства Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере регионов и объединенных сил.

На совещании обсудили вопросы повышения эффективности осуществления досудебного расследования по уголовным производствам по фактам уклонения военнослужащих от службы и организации розыска таких лиц.

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"Украина в течение семи лет противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации. Вооруженные силы и другие воинские формирования активно участвуют в защите территориальной целостности нашего государства. В то же время их боеготовность и боеспособность в значительной степени зависит от надлежащего правопорядка среди личного состава и строгого соблюдения порядка прохождения военной службы", - отметил Якубовский.

По словам руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, в подразделениях ВСУ и других воинских формированиях встречаются случаи самовольного оставления места службы, что непосредственно влияет на их боеспособность и боеготовность. "В настоящее время расследуется значительное количество уголовных правонарушений по фактам уклонения военнослужащих от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

По результатам обсуждения проблемных вопросов разработан комплекс действий для их решения.

"Определены дополнительные меры для активизации досудебного расследования по уголовным производствам, надлежащего взаимодействия оперативных подразделений ГБР и Нацполиции, а также Военной службы правопорядка в ВСУ при розыске военнослужащих, проведении комплекса профилактических мероприятий в воинских подразделениях, с целью предупреждения случаев уклонения военнослужащих от военной службы" , - говорится в сообщении.

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