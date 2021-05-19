Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать Крым территорией РФ

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 - акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа - ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять какие-либо действия или расширять какую-либо помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом", - заявил в этой связи председатель комитета Грегори Микс. Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году развязал вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами Америки.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли подчеркнул, что несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились. "Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США", - отметил Конолли. Он напомнил, что норма о непризнании оккупации Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

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Соавтор законопроекта Стив Чабо отметил своевременность рассмотрения этой законодательной инициативы в Конгрессе, учитывая, что РФ сосредоточила около 80 тысяч войск вдоль украинской границы. "Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и мир никогда не должны признавать незаконную аннексию Путиным Крыма - так же как и его амбиции вернуть себе части бывшей советской империи", - заявил конгрессмен.

Напоминаем, проект закона H.R.922 о запрете для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом был внесен на рассмотрение в Палату представителей 8 февраля 2021 года. Для вступления в силу как закона документ должен также быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.