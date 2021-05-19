Разработанный финскими учеными тест на коронавирус позволяет выявить заражение за 10 минут

Ученые из университета Хельсинки разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции.

Тест нового типа выдает результат анализа всего за десять минут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle. По данным издания, тест определяет наличие коронавирусной инфекции почти с той же точностью, что и ПЦР-тесты.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Антигенный тест можно было бы применять в аэропортах и морских портах для тестирования пассажиров. Разработчики теста предлагают использовать его также в учебных заведениях.

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По словам исследователя Юсси Хепойоки, данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.