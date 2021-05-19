Новости • Борьба с коронавирусом

Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие

504016
Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие
В Молдове начали третий этап иммунизации от коронавируса. Все желающие смогут получить бесплатную прививку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Вакцинировать будут всех желающих старше 18 лет. При этом, однако, госсекретарь минздрава Денис Чернеля отметил, что в приоритете должны оставаться уязвимые слои населения: люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и остальные группы, входящие во второй этап иммунизации. Им по-прежнему будут специально звонить и приглашать на вакцинацию.

Минздрав Молдовы отмечает, что в стране уже существенно снизилась заболеваемость коронавирусом. Снимать ограничительные меры при этом ведомство не рекомендует, решение властей ослабить карантинные ограничения - не одобряет.

Также читайте: Даю обещание за лето вакцинировать 5 млн украинцев, - Ляшко

По состоянию на утро 19 мая в Молдове, население которой составляет 2,68 млн человек, использовали больше 253 тыс. доз вакцин от коронавируса. Свыше 34 тыс. человек уже получили обе дозы препаратов. Сегодня в стране доступны такие вакцины: шведско-британская AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Зато у главы Минздрава Молдовы нет такой крутой курточки. Молдова начала массовую вакцинацию от COVID-19: прививку могут сделать все желающие - Цензор.НЕТ 4466
  • Mykhailo Stepanov
    тыць-пердыць! Молдова, Карл!!!
  • Andriy Kalnyshevsky
    І найвеличнішого лідєра, у якого все під контролем, там нема.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости