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Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию

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Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию
Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, привитым против коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Такое разъяснение опубликовало Министерство Европы и иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На этом этапе все прибытия во Францию, а также все отбытия с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V.

Напомним, российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейском агентстве медицинских препаратов.

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Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.

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Топ комментарии

  • Paulo Kit
    Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
  • Харьков Сумской
    Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
    Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
    А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
    Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
    Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
  • Володимир Начинка
    Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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