Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию
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Франция не будет предоставлять преимущества для допуска на территорию страны лицам, привитым против коронавируса российской вакциной Sputnik V.
Такое разъяснение опубликовало Министерство Европы и иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На этом этапе все прибытия во Францию, а также все отбытия с нашей территории в страны вне Евросоюза строго запрещены, кроме весомых причин", - заявили во французском МИД, комментируя позицию Греции, которая разрешила доступ на свою территорию лицам, привитым российской вакциной Sputnik V.
Напомним, российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейском агентстве медицинских препаратов.
Сейчас на уровне Евросоюза в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.