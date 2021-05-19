Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко назвал основные достижения Владимира Зеленского за два года на посту Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"28% обещаний выполнено, 56% - в процессе выполнения. Таким образом есть потенциал увеличить до 80% количество выполненных обещаний", - отметил Корниенко.

"Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности это объясняет, почему предыдущие президенты получали такую недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали", - добавил нардеп.

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