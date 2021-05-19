Порошенко встретился с Антоненко: Те, кто упрятал его за решетку, будут отвечать перед законом. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый Президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных Сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи ", - сказал Порошенко.
"Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно заключил Антоненко, будут за это отвечать.
"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области ", - напомнил пятый Президент.
"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает ", - отметил Порошенко.