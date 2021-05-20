Киевский суд защитил права "Ощадбанка" на торговую марку в споре со "Сбербанком"

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск АО "Державний ощадний банк України" к ОАО "Сбербанк" и ОАО "Сбербанк России".

Суд признал недействительными ряд свидетельств на товарный знак и международные регистрации на торговую марку ответчиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. Теперь ОАО "Сбербанк" запрещено использовать товарный знак "СБЕРБАНК" по свидетельству Украины, владельцем которого является АО "Державний ощадний банк України".

Напомним, в 2020 году государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за знак для товаров и услуг.

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