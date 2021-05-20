Эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19 изучат в Великобритании

В Великобритании организовали первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза прививки надежнее защитить от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily Record.

В рамках клинического испытания, на которое выделено 19,3 миллиона фунтов стерлингов, будут протестированы вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva и CureVac.

Отмечается, что 18 медицинских центров по всей Британии будут разделены на три группы, в каждой из которых будут тестировать отдельный набор вакцин.

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"Эксперты ожидают, что по результатам эксперимента, все семь вакцин повысят иммунитет, а лабораторные исследования позволят проверить их реакцию на различные штаммы COVID-19, циркулирующие в Великобритании, в частности "индийский" и "южноафриканский", - говорится в публикации.

Как уточняет издание, исследователи намерены привлечь к участию в эксперименте лиц, получивших первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca в декабре-январе, а также людей старше 75 лет.

По последним данным Worldometer, в мире зафиксировали свыше 165,3 млн случаев заражения COVID-19, в частности 3 426 935 летальных, выздоровели более 144,4 млн человек.

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