Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига "отвечает национальным интересам США". Это также свидетельство приверженности Штатов в энергобезопасности Европы и идеи восстановления альянсов с европейскими союзниками, считает он.
"Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекта ("Северный поток - 2". - Ред.), который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2" неизменно", - подчеркнул Блинкен.
В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладку российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.
Напомним, ранее СМИ сообщили о санкциях против четырех кораблей.