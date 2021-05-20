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Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

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Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен
Соединенные Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига "отвечает национальным интересам США". Это также свидетельство приверженности Штатов в энергобезопасности Европы и идеи восстановления альянсов с европейскими союзниками, считает он.

"Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекта ("Северный поток - 2". - Ред.), который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2" неизменно", - подчеркнул Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен - Маасу: США выступают против "Северного потока-2"

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладку российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщили о санкциях против четырех кораблей.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Я один в данной статье заметил, что первая часть противоречит второй части?
  • Bill Pecos
    Это чтобы не потерять лицо перед союзниками Поляками , Чехами и Украиной . Дескать будем сопротивляться , но не сильно .
  • Bill Pecos
    Я вас предупреждал : Байден даст пукину достроить СП2 . Кроме оскорблений в ответ ничего разумного не слышал . Убедились ?
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