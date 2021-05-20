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"Касается не только острова, но и всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

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"Касается не только острова, но и всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "посланием по Северному Кипру", которое затронет весь мир. Он сделает это в ходе визита в самопровозглашенную "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он объявил на встрече с турецкой молодежью, его слова приводятся на сайте главы государства.

По словам Эрдогана, посещение Северного Кипра запланировано на 20 июля.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал господин Эрдоган.

С 1974 года Кипр остается разделенным на две части, на которых проживают греческая и турецкая общины. В 1983 году турки-киприоты в одностороннем порядке объявили о создании ТРСК. Турция - единственная страна, которая признала ТРСК.

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Напомним, депутаты Европарламента приняли доклад, в котором Турцию призывают признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

Турецким властям предлагают сделать это ради примирения двух народов.

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Топ комментарии

  • Alex Zverev 4f8bec47
    Ну кто б сомневался! Пантюркизм в действии. Боюсь сейчас начнётся. Если Европа и НАТО не одобрят поддержки (дополнительной, надо полагать?) кипрских сепаратистов (может даже присоединение к Турции?), то возможно Турция пошлёт их всех - к радости Кацапии, которой любой раздор в НАТО - бальзам на душу. Это станет предпосылкой ещё бОльшей дружбы Турции с паРашей. И вот тогда понятие "Крымнаш" зазвучит уже по-турецки...
  • Наглая Морда
    Кипрнаш?
  • dmtresku emil
    Северный Кипр был оккупирован турками во время революции в Греции. Каждая деталь прямая аналогия.
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