Женщине, которая оставила своего новорожденного сына в выгребной яме общественного туалета, грозит до пяти лет тюрьмы, - прокуратура Харьковщины

Лозовская окружная прокуратуры Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летней местной жительницы, бросившей своего новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета возле ж/д вокзала станции Панютино.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры, женщине инкриминируется покушение на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года 41-летняя жительница г. Лозовая положила в пакет и оставила в яме туалета общего пользования возле железнодорожного вокзала станции Панютино своего новорожденного ребенка - мальчика.



Фото: сайт прокуратуры области

Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

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