Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине воров в законе: Умку и Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала двух воров в законе - Умку и Лашу Свана.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - Нацполиция задержала двух самых влиятельных воров в законе в Украине. Новое законодательство, политическая воля и профессиональность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", - рассказал Аваков.

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"Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - отметили в ведомстве.

"Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления совместно с Офисом Генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния воров в законе. Известно, что Умка, коронован в 2014 году, и Лаша Сван, вор в законе с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных воров в законе в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона. Документирование противоправной деятельности воров в законе происходило в два основных этапа. Первый - в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-и ее участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов". Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали двух воров в законе: Умку - в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, Лашу Сван - в отеле", - добавили в полиции.

"Дальше дело за судом!" - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

Напомним уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе вора в законе вступила в силу в Украине с июня прошлого года, после принятия соответствующих изменений в законодательство.













