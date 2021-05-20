Действия РФ и Китая угрожают международной морской безопасности, - Байден

Действия России и Китая являются разрушительными для норм международной морской безопасности, которая создавалась и укреплялась в течение десятилетий.

Об этом заявил Джо Байден во время выступления в Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение десятилетий США обеспечивали международную морскую безопасность. Мы и наши партнеры держали морские пути открытыми и безопасными", - отметил американский лидер.

Президент США подчеркнул, что четкие правила судоходства и поведения позволяют мирно пользоваться природными щедротами морей и океанов. В течение десятилетий эти правила поддерживали глобальную экономику, которая приносила пользу всему миру.

"Но мы все чаще видим, что эти правила ставятся под сомнение как быстрым развитием технологий, так и разрушительными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно обсуждал это - с президентом Си, а также президентом Путиным", - сообщил Байден.

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Он подчеркнул, что главные морские принципы, прежде всего свобода судоходства, остаются основой глобальной безопасности, в том числе экономической. А когда отдельные страны пытаются обмануть систему и склонить правила в свою пользу, это нарушает равновесие в мире, констатировал американский лидер.