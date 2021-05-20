Вакцинация препаратом Pfizer после дозы AstraZeneca безопасна и эффективна, - испанские ученые

Комбинированное использование вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

Об этом идет речь в предварительных результатах исследования, проведенного испанскими учеными Института здоровья имени Карлоса III, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Институт здоровья представил предварительные результаты клинического испытания CombivacS, в котором оценивается реакция иммунной системы и безопасность, связанная с использованием схемы комбинация различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Это первое в мире исследование, в котором представлены данные, полученные при комбинированном применении двух разных вакцин.

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Ученые пришли к выводу, что люди младше 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут безопасно получить вторую дозу Pfizer.



Испытания проводились в пяти медучреждениях Испании. После предварительных результатов ученые будут отслеживать и измерять антитела участников в течение года.



Европейские страны, включая Германию, Францию, Швецию, Норвегию и Данию, уже рекомендуют комбинированные схемы вакцинации для людей в возрасте до 60 лет, получивших первую дозу Vaxzevria/AstraZeneca.