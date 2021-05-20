Отчет за два года: пресс-конференция президента Зеленского. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Пресс-конференция проходит на территории ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.
В связи с карантинными требованиями количество представителей СМИ, которые принимают участие в мероприятии, ограничено.
Пресс-конференция транслируется онлайн в соцсетях, а также на официальных страницах Офиса Президента.
Как сообщалось ранее, тема пресс-конференции посвящена достигнутым результатам за два года на посту главы государства. Также президент Украины расскажет о планах дальнейшей деятельности.
"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет Владимира Зеленского на посту, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
Как сообщил Подоляк изданию "Бабель", пресс-конференция продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.
Напомним, в прошлом году Зеленский общался с журналистами также 20 мая. Изначально конференция была запланирована на апрель, но из-за жесткого карантина в стране ее перенесли.
Мероприятие проходило под открытым небом в парковой части Мариинского дворца и продлилось около 3 часов. Количество участников ограничили - по одному журналисту и фотографу от каждого СМИ. Причем некоторым журналистам отказали в аккредитации.