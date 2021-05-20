Сегодня Рада может назначить министрами Ляшко, Кубракова и Любченко, - повестка дня ВР

Сегодня, 20 мая, в ходе пленарного заседания ВР планируется назначение трех министров - главы Минздрава, Мининфраструктуры и Минэкономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

На очередном пленарном заседании, которое начнется в 10.00, будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, который будет представлять кандидатуры претендентов на министерские портфели. На должность главы Минздрава Раде предлагается поддержать нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко, Александра Кубракова сегодня Рада может назначить министром инфраструктуры, а Алексея Любченко - первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики.

Среди других вопросов сегодняшней повестки дня очередного заседания ВР - вопрос об отчете Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года, законопроект о Службе военного капелланства, законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

Кроме этого, на 16.00 20 мая запланировано также проведение внеочередного заседания Рады. В ходе него будет рассмотрен законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе и ряд других вопросов.

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