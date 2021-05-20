Эпидзонирование Украины: Показатель по COVID-19 превышен лишь в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне карантина. На Донетчине превышен процент от эпидпорога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне по-преженему находится лишь Донецкая область. В регионе превышен процент от эпидпорога - 101,5% при норме не выше 100%.

В то же время, шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киеве, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 943 человека, всего - 964 747, - Минздрав