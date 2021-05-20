"Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО
Об этом в интервью парламентским журналистам перед началом заседания Верховной Рады сказал нардеп СН Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"До этого 70 лет людей обманывали. Вообще, в Украине не привыкли доверять власти. Поэтому критика, которая звучит в адрес президента и нас всех, в целом, понятна", - отметил он.
По словам Гетманцева, в тоже время президент делает все, чтобы сломать этот стереотип.
Говоря о том, что власти не удалось сделать за два года президентства Зеленского он заявил, что нужно много усилий, чтобы сломать существующую до этого систему.
"Вы же видите, что мы выносим основные проблемы общества: война, экономика, я имею ввиду теневую экономику, - на уровень СНБО, потому что эти проблемы угрожают нацбезопасности страны. И на этом уровне пытаемся решить эти проблемы и не отступаем от своих целей", - добавил нардеп.