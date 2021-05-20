Волонтер Толмачева просит помочь собрать средства на покупку квадрокоптера для украинских воинов

Для покупки квадрокоптера украинским воинам необходима помощь.

Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

Толмачева рассказала, что уже удалось выкупить один квадрокоптер Mavic2 Zoom стоимостью 40 410 грн.

23 мая придет еще один квадрокоптер. Поэтому волонтер просит помочь в его покупке.

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"Только благодаря вам- неутомимым, неравнодушным, уже куплено на фронт 70 квадрокоптеров. Это сохраненная жизнь наших защитников", - подытожила Толмачева.

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