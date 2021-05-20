Украина в ОБСЕ: Наемники РФ применили возле Станицы Луганской ослепляющие лазеры. КАРТА

Украинские военнослужащие снова столкнулись с применением ослепляющих лазеров со стороны вооруженных формирований РФ у Станицы Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила украинская миссия при ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества в среду, 19 мая.

"10-16 мая украинские военнослужащие вблизи Станицы Луганской столкнулись с применением российскими вооруженными формированиями мощного излучателя света. Это могли быть так называемые ослепляющие лазеры российского производства", - заявили в украинской делегации.

Также была продемонстрирована фотография и карта-схема применения таких лазеров российскими оккупантами.

Украинские дипломаты подчеркнули, что применение оптического или оптоэлектронного оборудования запрещено Протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться такими, которые наносят чрезмерные повреждения или имеют неизбирательное действие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 1365 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 28,4 тыс.

Статья 1 Протокола IV настоящей Конвенции запрещает "применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы вызвать постоянную слепоту органам зрения человека, который не использует оптические устройства, то есть незащищенным органам зрения или органам зрения, которые имеют устройства для коррекции зрения". Стороны подписанты, в том числе Россия, обязались не передавать такое оружие какому-либо государству или негосударственному образованию.

Как сообщалось, случаи применения лазерного оружия со стороны российских оккупационных сил на востоке Украины фиксировались и ранее.

12 мая командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщал о применении оккупантами специальных лазерных приборов оптико-электронного противодействия с целью препятствования ведению визуального наблюдения. По информации Наева, не исключено, что противником применяется лазерный прибор разведки и противодействия оптическим устройствам ПАПВ 1ПН47, которое есть на вооружении ВС России.