Беседа с Блинкеном показалась Лаврову конструктивной: В отношениях между Москвой и Вашингтоном завалов очень много, разгребать их непросто

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была конструктивной, собеседник продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Об этом Лавров заявил по итогам переговоров с главой госдепа США в Рейкьявике, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Беседа мне показалась конструктивной", - сказал Лавров.

По его словам, "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

"Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - подчеркнул российский министр.

При этом он уверяет, что Москва якобы готова рашеть любые вопросы двусторонней повестки дня.

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"Мы готовы, как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня - и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - заявил Лавров.