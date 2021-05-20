Пассажирам "Укрзализныци" открыли доступ к онлайн-библиотеке из 5000 книг, треть из них - бесплатные

"Укрзализныця" совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити +.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщае пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что воспользоваться библиотекой может каждый пассажир "Укрзализныци" по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов. После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если оно уже установлено, то ссылка направит непосредственно в "железнодорожный" каталог LibrariUZ. В каталоге представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто выбираются пассажирами в дорогу. В целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых - бесплатные.

Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов "Укрзализныци", впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.

"Запуск онлайн-библиотеки в поездах - составная часть нашего плана по расширению перечня дополнительных сервисов "Укрзализныци", что позволит улучшить опыт от путешествия в целом. Для пассажиров наших поездов уже привычно читать в дороге, мы давно обратили внимание, что такой сервис пригодился бы и решил бы проблему ношения книг с собой или поиска нелегального и низкокачественного контента в сети. Кстати, на реализацию идеи с библиотекой вообще не тратились средства "Укрзализныци" - это полностью партнерский проект, я считаю отдельным достижением: нам удалось и улучшить пассажирский опыт, и сэкономить государственные средства. Наша цель - наполнить путешествие пассажиров содержанием и эмоциями, в противовес стандартной доставке из пункта А в пункт Б", - прокомментировал и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"Для нас вместе с железной дорогой это шаг к популяризации чтения среди украинцев, поскольку образованность нации напрямую влияет на ее благополучие. Теперь пассажир сможет читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету, что очень важно в дороге, где связь не всегда стабильна. Весь представленный контент - легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется, а в ближайших планах у нас - довести количество книг в каталоге к 10 000 и активно двигаться дальше. Поэтому пассажирам поездов "Укрзализныци" точно будет интереснее в дороге", - отметил основатель проекту Librarius Антон Мартынов.

Напомним, что обновленный перечень дополнительных сервисов "Укрзализныци" пока насчитывает онлайн-кинотеатр с доступом к сотням фильмов на украинском, 3 вида ланчбокс-меню в поездах Интерсити +, а также скидки на такси в / с вокзалов в 6 крупнейших городах Украины.