"Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик

"Голос" не будет голосовать за назначение трёх министров.

Об этом в интервью журналистам сказала лидер партии Кира Рудик, передаёт корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тяжело сказать, кто будет хорошим министром, а кто - нет. Давайте говорить, с какими задачами приходят министры. Нет же четкого плана... Сейчас это просто замена одних министров на других без понимания, какие именно задачи они будут выполнять. Они приходят просто на фразу: Давайте сделаем как-то лучше. Лучше что?", -отметила она.

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Говоря о том, предлагали ли "Голосу" внести свою кандидатуру на должность министра здравоохранения Рудик отметила, что "чётких разговоров" не было.

Как сообщалось, во время внеочередного заседания 18 мая 2021 года Верховная Рада отправила министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Первые двое были уволены по собственному желанию, в то время как главу Минздрава отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Госналогслужбы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры Украины и главсанврача Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.