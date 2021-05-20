"Слуга народа" Кравчук уверена, что ВР сегодня назначит всех 3 министров: Ляшко на фракции подтвердил обещание вакцинировать за лето 5 млн украинцев

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что ВР сегодня назначит всех 3 министров.

Уверенность в этом она высказала в комментарии журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения "СН" даст "200+голосов".

Нардеп уверена, что министерство не должно оставаться с и.о. министра во главе.

Нардеп также рассказала, что сегодня утром Ляшко был на фракции "Слуги народа".

"Говорили, конечно, о вакцинации, Ляшко подтвердил свое обещание о том, что за лето, за эти 100 дней пребывания на должности он берет на себя обязательство провакцинировать 5 млн людей. Соответственно, речь идет о 10 млн доз вакцины. Он сказал, что не собирается "цепляться" за кресло, что мы, к сожалению, видели с предыдущим министром и готов нести ответственность за свои действия", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

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