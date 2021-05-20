Зеленский "любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - вода?": под стенами ГП "Антонов" проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под стенами ГП "Антонов", где будет проходить общение президента Владимира Зеленского с журналистами, собрались активисты, чтобы задать главе государства "острые вопросы".

Об этом сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс организаторов мероприятия в Facebook.

"20 мая исполняется два года как Зеленский официально является президентом Украины. В этот день состоится его "большая пресс-конференция". Очевидно, большинство оппозиционных журналистов на нее не попадут. Однако мы попробуем. Мы придем под стены ГП "Антонов", где будет проходить общение президента с журналистами.

У нас достаточно острых вопросов, и мы их зададим с улицы. Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость - это вода?" - говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые планируют задать активисты президенту, есть следующие: "Когда прекратятся политические репрессии? Какие реальные шаги власти для движения в НАТО? Почему до сих пор работает ОАСК? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?"

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"Призываем вас присоединиться и показать, что граждане стоят на защите страны и не забывают ни одного шага или решения власти. Также - пишите в комментариях, что бы вы спросили у Зеленского. Пусть президент отвечает перед обществом", - сказано в сообщении.

"Так совпало, что наша акция будет в один день с Днем Вышиванки. Поэтому предлагаем вам приходить в украинском наряде прямо на акцию", - добавляют организаторы акции.

Организаторы акции: "Демократична сокира", "Рух опору капітуляції", "Правотворець", Free Riff, Free Dr Kuzmenko.

Встреча активистов была назначена на 10:30 возле памятника Нестерову (г. Киев, проспект Победы, 100 (станция метро Святошин)). После сбора участники направились к прохордной ГП "Антонов". По дороге они скандировали: "Єрмак - у Сибир"

В свою очередь член политсовета партии "Демократична Сокира" Юрий Гудименко озвучил вопросы, которые хотят задать активисты Зеленскому:

Отметим, что возле проходной уже выстроилась очередь из представителей СМИ. Возле ворот госпредприятия собралось много правоохранителей.





























Непосредственно возле проходной, участникам акции раздали таблички с вопросами президенту.





















Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ