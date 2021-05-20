Нардеп Евтушок о возвращении Яценко в "Батькивщину": "Тендерной мафии" сегодня нет. В чем сейчас обвинять человека?

В "Батькивщине" обсуждали больше идеологическую стратегию Антона Яценко, нежели его политическое прошлое.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Спрашивали, разделяет ли он позицию "Батькивщины" по стратегии партии. После чего наш лидер Юлия Владимировна поставила этот вопрос на голосование, и мы приняли решение. Только Яценко не стал членом фракции, а вернулся. Насколько я помню, раньше он был в составе Блока Юлии Тимошенко", - отметил парламентарий.

По словам Евтушка, он читал обвинения в адрес Яценко.

"Пугает ли меня это? Сегодня нет никакой "тендерной мафии". Есть закон О публичных закупках, хоть и плохо, но Prozorro работает. Поэтому в чем сейчас обвинять человека?! Переживает ли Юлия Владимировна, что он опять уйдет? Этот вопрос нужно ей задать. Если говорить о моих взаимоотношениях с Антоном в прошлом и этом созывах Верховной Рады, у нас не было точек соприкосновения, например, в подготовке общих законопроектов. Не могу сказать, где он предал, где – нет. Если бы Юлия Владимировна считала его предателем, думаю, отношение к Антону было бы другое – не такое, как сейчас", - объяснил нардеп.

В то же время, Евтушок еще не знал, что Яценко стал исполняющим обязанности руководителя областной организации партии в Черкасской области.

"Готовимся ли мы таким образом к выборам? Для политика подготовка к выборам начинается на следующий день после окончания предыдущих. Конечно, готовимся. У нашей политической силы – богатый опыт и развернутая система управления по вертикали по всей стране: от села до Киева", - добавил он.

Мнения других нардепов о возвращении Яценко в "Батькивщину" читайте здесь.

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