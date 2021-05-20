Ляшко о выплатах льгот и компенсаций медикам: "Минздрав будет помогать всем"

Кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко обещает помогать всем медикам, которые имеют проблемы с выплатой льгот и компенсаций после заболевания коронавирусом на работе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Факты.

"Готов ли я изменить нормативно-правовую базу, чтобы врачи, которые заболели коронавирусной болезнью, получили все предусмотренные действующим законодательством льготы и компенсации? Да, готов. И не только готов это делать, а уже сделал", – подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня значительно упростили механизм проведения расследования профессионального заболевания среди медицинских работников, работающих в ковидных больницах, которые работают в первичном звене медицинской помощи и которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи.

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"Хочу обратиться ко всем врачам, у кого есть проблемы с оформлением профессионального заболевания, выплат льгот и компенсаций, а также к семьям медиков, если есть летальные случаи. Минздрав открыт для рассмотрения таких случаев и будет помогать всем", – пообещал Ляшко.