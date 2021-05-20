Шуфрич повздорил с Радуцким из-за Богатыревой: Я требовал уголовной ответственности, а ты просил - "оставьте Раю в покое, она же наша"

Сегодня во время обсуждения кандидатуры Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения случилась перепалка между нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и "слугой народа" Михаилом Радуцким.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шуфрич критиковал назначения власти, на что Радуцкий припомнил ему министра здравоохранения Раису Богатыреву, с которой тот был в одной политической силе - Партии регионов. На что Шуфрич заявил, что требовал уголовной ответственности для Богатыревой.

"А ты приходил и просил: Оставьте Раю в покое, она же наша", - обратился он к Радуцкому.

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Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.